Рэпер Дава рассказал об отношениях с алкоголичкой

Российский рэпер и блогер Дава (полное имя — Давид Манукян) рассказал об отношениях с алкоголичкой. Он поделился этим в эфире реалити-шоу «Дом-2» от телеканала «Ю», ведущим которого он является.

В недавнем выпуске программы артист обсуждал пристрастие участников проекта к алкоголю. Он был недоволен тем, что они выпивают вместо занятия важными вещами. В определенный момент 28-летний Манукян заявил: «Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни хрена не смешно».

Отмечается, что Дава состоял в отношениях с блогершей Кариной Кросс и поп-певицей Ольгой Бузовой. Манукян не стал называть конкретных имен в ходе шоу.

Ранее Ольга Бузова поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». После того как телеведущая не смогла ответить на один из вопросов ведущего, Губерниев уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез. «Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь», — сказала тогда артистка.

Бузова объявила о расставании с Давой в январе текущего года. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила поклонников не задавать ей вопросов об их отношениях.