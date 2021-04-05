Бузову довели до слез разговорами про Даву на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова выступила ведущей музыкальной премии «Жара» вместе с артистом Филиппом Киркоровым и журналисткой Ксенией Собчак. Во время мероприятия соведущие принялись обсуждать ее бывшего возлюбленного, исполнителя Даву (настоящее имя — Давид Манукян), чем довели артистку до слез, сообщает Starhit со ссылкой на источник из ее окружения.

Собеседник портала подчеркнул, что Бузова пришла на церемонию награждения «в великолепном настроении». «Но ее засыпали вопросами о бывшем женихе — и как и любую девушку, это очень ее ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание», — добавил источник.

Отмечается, что за кулисами Бузова «не сдержалась и расплакалась». «Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нем», — приводит портал слова артистки.

Тему бывшего возлюбленного певицы на сцене «Жары» подняла Собчак, обратившаяся к Филиппу Киркорову. Она спросила артиста, платит ли ему Дава за пиар, и почему они продолжают общаться.

В конце марта Киркоров прокомментировал слухи о романе с Бузовой.

22 января Бузова объявила о расставании с Давой.