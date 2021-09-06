Бородина снялась в латексном платье с глубоким декольте после развода

Российская блогерша и ведущая Ксения Бородина приняла участие в откровенной фотосессии после развода c бизнесменом Курбаном Омаровым. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

38-летняя знаменитость снялась в латексном бежевом платье бренда Giuseppe di Morabito, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви Бородина выбрала туфли Saint Laurent на высоком каблуке белого цвета. Фотографом выступил стилист Алеко Надирян.

В описании к посту телезвезда обратилась к фанатам, которые осуждают ее за публикацию снимков в чересчур откровенных образах. «Все те, кто пишет мне говно, идите в свою "счастливую" жизнь и наслаждайтесь ей. А я буду наблюдать за вами с этого дивана, именно в этой позе, именно так расслаблено, именно с такой грудью и разрезом», — высказалась она.

Подписчики неоднозначно отнеслись к кадрам Бородиной, о чем принялись писать в комментариях. Некоторые восхитились ее внешним видом. «Как всегда вне конкуренции», «Развод пошел на пользу», «Шикарная женщина, все при ней!», «Вызывайте пожарных», «Образ обалденный! Вы просто огонь, такая страстная! Очень шикарно выглядите!» — писали фанаты.

В то же время другие поклонники обругали внешним вид блогерши. «Девочка ушла в отрыв», «Опять полуголая, как и Бузова в последнее время», «Косит под Кардашьян», «Этим сейчас никого (нормального) не удивишь», «Безвкусица!», «А зачем так? Ведь все красивое уже видели миллион раз», — отмечали они.

Слухи о разводе супругов появились 25 июня. Тогда стало известно, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Ранее поклонники подозревали пару в расставании, поскольку в последнее время они нигде не появлялись вместе, однако оба супруга ранее информацию не подтверждали.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона.