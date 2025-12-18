Ведущая Анфиса Чехова заявила, что весит 64 килограмма и собирается похудеть

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова высказалась о женском весе фразой «для многих 60 — это жирная». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала перед камерой в красной пижаме, которая состояла из рубашки и брюк. Она запечатлела, как взвешивается дома в ванной в присутствии своего жениха — актера и продюсера Александра Златопольского. Так, артистка выяснила, что весит 64 килограмма.

«Если учесть, что я обедала, то есть у меня еда внутри, на мне одежда, — буду весить 63», — заявила она и добавила, что собирается похудеть на три килограмма.

В свою очередь, избранник звезды отметил, что она худая и ей, наоборот, нужно набрать вес. «Для многих женщин в нашей стране 60 [килограммов] — это жирная. У нас женщины настолько помешаны на худобе, что многие стараются с 50 [килограммов] еще похудеть», — парировала Чехова.

