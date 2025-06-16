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12:26, 16 июня 2025Ценности

Анфиса Чехова в бикини показала фигуру без фотошопа

47-летняя ведущая Анфиса Чехова в бикини показала фигуру без фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @achekhova

Российская ведущая Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа на видео в бикини. Сторис появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость поделилась откровенными кадрами с отдыха в Турции. Чехова предстала перед подписчиками в купальнике и пляжном халате, отказавшись на видео от фильтров и ретуши. При этом в описании к посту она призналась, что ранее редактировала внешность на снимках и роликах.

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«Всегда под микроскопом разглядывала все мои фото и расщепляла их на молекулы, подобно самому мерзкому хейтеру. В какой-то момент я поняла, что жить в постоянной оглядке на других и скрывать свое тело, как особо опасного преступника — это слишком обременительно и очень ограничивает свободу», — отметила Чехова и добавила, что ей понадобились годы, чтобы полюбить себя.

В ноябре 2024 года российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в кроп-топе во время отдыха на Мальдивах.

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