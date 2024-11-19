45-летняя Елена Летучая снялась в кроп-топе и высказалась о возрасте

45-летняя российская ведущая Елена Летучая снялась в кроп-топе на Мальдивах

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в кроп-топе во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость позировала на размещенном кадре, повиснув на ветке дерева, за которую держалась руками. При этом она надела полупрозрачный белый костюм, включавший в себя обнажающий живот кроп-топ и брюки с широкими штанинами.

Кроме того, ведущая выбрала в качестве украшения жемчужное ожерелье с массивным кулоном в виде ракушки, уложила волосы в высокий пучок и сделала маникюр с красным лаком на ногтях. В то же время в подписи к фото она высказалась о своем возрасте.

«Годы, может, и возьмут свое, но не на ту напали!» — указала автор поста.

Ранее в ноябре Елена Летучая также позагорала в бикини перед камерой.