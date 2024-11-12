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19:41, 12 ноября 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая позагорала в бикини перед камерой

45-летняя российская ведущая Елена Летучая снялась в черном бикини на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Елена Летучая

Елена Летучая. Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая позагорала в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость снялась, лежа в шезлонге у бассейна. Она позировала в черном бикини, включавшем в себя топ бандо и V-образные трусы с завязками на бедрах. Также ведущая надела солнцезащитные очки и несколько браслетов на запястья.

Кроме того, она предстала перед камерой, плавая в море на спине в красном бикини.

Ранее в ноябре 55-летняя российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в платье-комбинации.

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