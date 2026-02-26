Реклама

14:15, 26 февраля 2026

Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий

Таможня Японии: Поставки алюминия из России выросли в полтора раза
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В прошлом месяце импорт российского необработанного алюминия в Японию подскочил в полтора раза, если сравнивать с декабрьскими значениями. Об этом со ссылкой на данные таможни этого государства сообщило РИА Новости.

Поставки оцениваются в 17,4 миллиона долларов. Таким образом, экспорт вырос до максимальных с лета 2024 года значений, когда речь шла о 21,9 миллиона долларов в месяц. Впрочем, в годовом выражении январские поставки оказались на 11 процентов ниже.

В январе 2026 года Япония нарастила импорт российского угля. За месяц поставки выросли на 258,6 процента в годовом выражении. Кроме того, увеличились закупки сжиженного природного газа.

В целом по итогам минувшего года общий объем российско-японской торговли достиг почти 8,01 миллиарда долларов и больше чем на два процента превысил значения 2024 года.

В ноябре 2025 года российско-японский товарооборот упал на 4,51 процента, если сравнивать с ноябрем 2024 года, и достиг 617 миллионов долларов.

