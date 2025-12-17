Реклама

Экономика
07:48, 17 декабря 2025Экономика

Союзник США закупился российскими зерновыми

Минфин Японии: Импорт зерновых из России вырос почти на 34 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В последний месяц осени российско-японский товарооборот упал на 4,51 процента, если сравнивать с ноябрем 2024 года, и достиг 617 миллионов долларов. Эти данные министерства финансов Японии процитировало ТАСС.

Оказалось, что импорт российских товаров в эту азиатскую страну снизился почти на 16 процентов. В частности, Япония на 6,8 процента уменьшила закупки сжиженного природного газа, и на 26 процентов — угля. Кроме того, на 82,6 процента упал импорт железа и стали и на 42,9 процента — цветных металлов.Для овощей снижение оценивается в 50 процентов. При этом Япония на 33,8 процента увеличила закупки российских зерновых.

Что касается японского экспорта в Россию, то он вырос почти на 30 процентов. Например, на 18,7 процента увеличились поставки легковых автомобилей. Кроме того, 325-процентное увеличение продемонстрировала бумажная и целлюлозная продукция. Упали поставки запчастей (минус 24,2 процента), мотоциклов и гидроциклов (минус 80,3 процента), медицинских изделий (минус 28,4 процента) и товаров из пластика (минус 43 процента).

Ранее сообщалось, что по итогам ноября в Россию из Японии ввезли 20 тысяч 448 легковых машин с пробегом. Это на пять процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

