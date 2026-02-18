Реклама

Экономика
07:56, 18 февраля 2026Экономика

Одна страна бросилась скупать российский уголь

Минфин: Япония в январе 2026-го нарастила импорт угля из России на 258,6 %
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В январе 2026-го Япония бросилась скупать российский уголь. Об этом со ссылкой на опубликованную Минфином азиатской страны статистику сообщает ТАСС.

За месяц импорт нарастили на 258,6 процента в годовом выражении. При этом поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) увеличились на 0,1 процента. Доля российского СПГ составила 9,18 процента, опередив отгрузки из США с показателем около 6,29 процента. При этом за месяц Япония не покупала российскую нефть.

СПГ остался главной позицией в японском импорте из РФ — он обеспечил 60,9 процента всего импорта из России в Японию. В то же время экспорт автомобилей и комплектующих к ним остались ключевой позицией при поставках в Россию — порядка 60,4 процента от общей доли в январе.

По итогам 2025 года экспорт угля из России увеличился на четыре процента, до 203 миллионов тонн, что произошло впервые за последние четыре года. Положительный результат обеспечил рост поставок энергетического угля на восемь процентов, до 164,2 миллиона тонн. Продажи за рубеж коксующегося (металлургического) угля, приносящего производителям больший доход, сократились на 11 процентов, до 38,4 миллиона тонн.

