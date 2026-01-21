Реклама

Экономика
14:18, 21 января 2026

Россия впервые за четыре года увеличила продажу угля за рубеж

ЦЦИ: Экспорт угля из России в 2025 году увеличился на 4 % впервые за четыре года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По итогам 2025 года экспорт угля из России увеличился на четыре процента, до 203 миллионов тонн, что произошло впервые за последние четыре года. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

Положительный результат обеспечил рост поставок энергетического угля на восемь процентов, до 164,2 миллиона тонн. При этом продажи за рубеж коксующего (металлургического) угля, приносящего производителям больший доход, сократились на 11 процентов, до 38,4 миллиона тонн.

Самый значительный рост зафиксирован в направлениях Турции (плюс 22 процента), Вьетнама (плюс 30 процентов) и Южной Кореи (плюс 40 процентов). Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отметил, что Турция также выступает в качестве страны-трейдера, отправляя уголь в страны, куда запрещены прямые поставки.

Крупнейшие покупатели российского угля — Индия и Китай — увеличили и сократили закупки на 2 процента соответственно, до 25,2 и 22,6 миллиона тонн. Таким образом, Южная Корея с результатом 21,4 миллиона тонн близка к тому, чтобы опередить Китай.

В 2024 году экспорт российского угля упал на восемь процентов, в 2023-м — на четыре процента, а в 2022-м — на один процент. По итогу поставки за рубеж в минувшем году все равно почти на 30 миллионов тонн меньше, чем были в первый год после начала боевых действий на Украине.

Главной проблемой роста экспорта остается его низкая стоимость. В ряде случаев предприятия вынуждены продавать энергетический уголь себе в убыток, чтобы не сокращать добычу. Однако аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев считает, что в противном случае компаниям пришлось бы столкнуться с более значительными издержками.

Аналитики ЦЦИ не ожидают, существенных скачков в динамике экспорта угля в текущем году, хотя планируемое снижение добычи в Индонезии может помочь российским компаниям. В свою очередь, партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов полагает, что экспорт может увеличиться еще на 1-3 процента, до 205-210 миллионов тонн.

Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов указал, что 2025 год выдался для угольных компаний региона беспрецедентно плохим, но 2026-й, скорее всего, будет еще хуже. В Кемеровской области добывается практически половина всего российского угля.

