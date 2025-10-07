Из жизни
14:47, 7 октября 2025Из жизни

«Мисс Россия — 2022» назвала позором результаты конкурса «Мисс Россия — 2025»

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова раскритиковала «Мисс Россия — 2025»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Анастасия Венза

Анастасия Венза. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Анна Линникова, победившая на конкурсе «Мисс Россия — 2022», раскритиковала обладательницу короны 2025 года, Анастасию Вензу. Своими мыслями о финале конкурса Линникова поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Имя победительницы конкурса «Мисс Россия — 2025» объявили 5 октября, ей стала 22-летняя Анастасия Венза, которая представляла Московскую область. После победы на девушку обрушилась волна критики в социальных сетях: некоторые комментаторы заподозрили ее в пластических операциях и увлечении инъекционной косметологией. По правилам конкурса, красота участниц должна быть естественной — без вмешательства хирургов и косметологов.

Линникова в общении с подписчиками признала, что ей больше понравилась первая вице-мисс, Алена Лесняк из Керчи. По ее мнению, крымчанка была более достойна победы. Присуждение Вензе титула самой красивой девушки России Линникова назвала позором.

Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне

Анна Линникова

Линникова, негативно отозвавшись о Вензе, сравнила ее с Валентиной Алексеевой, победительницей конкурса 2024 года. «Предыдущую мисс я выбирала сама лично и сидела в жюри. Я видела ее потенциал! Благодаря моему девятилетнему опыту в моделинге, я считываю внешность и возможности на раз-два! Я знаю, что Валентина не может быть моделью, но как мисс она была просто шикарна! Эта девушка не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид», — сказала она.

Линниковой также не понравился формат интеллектуального этапа. Она рассказала, что обсуждала результаты конкурса с другими победительницами прошлых лет, и они пришли к выводу, что финал 2025 года оказался очень слабым. Линникову поразило, что организаторы задавали претенденткам вопросы, не имеющие никакого отношения к оценке интеллекта.

Ранее с критикой финала «Мисс России — 2025» выступила участница конкурса Алиса Оганезова. Девушка намекнула, что Венза стала победительницей благодаря чьему-то покровительству, а не своей красоте и талантам.

.
