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13:21, 14 ноября 2022Россия

Кремль высказался о дате большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь Песков: послание Путина парламенту планируется до конца 2022 года

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от даты послания Федеральному Собранию. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Путина, глава государства еще не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. «Естественно, проводить их одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени», — сказал Песков.

По его словам, как только будет назначена дата послания президента Федеральному Собранию, «родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам».

Ранее официальный представитель Кремля объяснил отсутствие Путина на саммите G20. Он отметил, что обстоятельства требуют присутствия президента в России, поэтому он принял решение не лететь на Бали.

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Евгения Куликова
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