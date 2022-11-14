Кремль высказался о дате большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь Песков: послание Путина парламенту планируется до конца 2022 года

Дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от даты послания Федеральному Собранию. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Путина, глава государства еще не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. «Естественно, проводить их одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени», — сказал Песков.

По его словам, как только будет назначена дата послания президента Федеральному Собранию, «родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам».

Ранее официальный представитель Кремля объяснил отсутствие Путина на саммите G20. Он отметил, что обстоятельства требуют присутствия президента в России, поэтому он принял решение не лететь на Бали.