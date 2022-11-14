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13:12, 14 ноября 2022Россия

Кремль объяснил отсутствие Путина на саммите G20

Песков объяснил отсутствие Путина на саммите G20 необходимостью быть в России

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обстоятельства требуют присутствия президента Владимира Путина в России, поэтому он принял решение не лететь на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Так это объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо президента Владимира Путина. Позже эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти Индонезии также подтвердили решение президента России Владимира Путина не поехать на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали.

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Сергей Истомин
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