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09:10, 10 ноября 2022Мир

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20

Глава МИД РФ Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Индонезии Александра Тумайкина.

«Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — заявил дипломат.

Ранее власти Индонезии подтвердили решение президента России Владимира Путина не поехать на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали. По словам пресс-секретаря индонезийского министра по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарда, Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально.

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Виктория Кондратьева
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