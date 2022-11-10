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07:54, 10 ноября 2022Мир

Власти Индонезии подтвердили отказ Путина поехать на саммит G20

Представитель Индонезии Махарди подтвердил отказ Путина поехать на саммит G20

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Власти Индонезии подтвердили решение президента России Владимира Путина не поехать на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря индонезийского министра по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарда.

По его словам, глава МИД России Сергей Лавров представит российскую делегацию в онлайн-формате.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе... Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально

Джоди Махардипресс-секретарь министра по морским и инвестиционным вопросам Индонезии

Ранее об отказе российского лидера поехать на саммит стало известно агентству Bloomberg от собственного источника.

По данным издания, вместо Путина российскую делегацию возглавит глава Лавров. Других подробностей предполагаемого решения Кремля издание не приводило.

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Мнение принимающей стороны

До этого газета Financial Times со ссылкой на президента Индонезии Джона Видодо писала, что у того возникло впечатление, будто Путин не приедет на G20. Сейчас политик не объяснил, почему допускает присутствие Путина онлайн.

Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе

Financial Times

Ультиматум Зеленского

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, лидер страны тоже думает о том, чтобы не ехать в Индонезию, а участвовать во встрече виртуально.

Сам Зеленский утверждал, что не поедет, если на саммите будет присутствовать Путин.

Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ примет участие, то Украина не будет принимать

Владимир Зеленский президент Украины

Президент Украины также требовал, чтобы Россию исключили из «Большой двадцатки», так как ей «не место» в объединении. «Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20. Это нонсенс, России не место в "двадцатке"», — возмутился Зеленский.

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Реакция Кремля

В свою очередь, российский лидер пока не опроверг личное участие в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали.

9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль на днях сообщит о решении Путина касательно визита на саммит.

Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден.

Оружие России
Марина Совина
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