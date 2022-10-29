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22:29, 29 октября 2022Бывший СССР

Зеленский призвал исключить Россию из G20

Президент Украины Зеленский призвал исключить Россию из G20
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Россию исключат из «Большой двадцатки» (G20) из-за приостановки ее участия в зерновой сделке. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал исключить Россию из G20 и заявил, что ей «не место» в объединении.

«Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20 <...>. Это нонсенс, России не место в "двадцатке"», — возмутился украинский лидер.

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Высокопоставленный дипломат объяснил, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь Москва не гарантирует безопасность гражданских судов.

Ранее 29 октября Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

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Марина Совина
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