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12:33, 9 ноября 2022Россия

Песков пообещал сообщить на днях о форме участия Путина в саммите G20

Песков заявил, что Кремль на днях сообщит, поедет ли Путин на саммит G20

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Кремль на днях сообщит, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20. Об этом в среду, 9 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки».

Он подчеркнул, что Индонезия готовится к приему двух президентов и решает вопрос об их размещении в разных отелях во избежание дополнительной напряженности.

Позднее Песков подтвердил, что Россия намерена участвовать в саммите G20, однако формат еще не определен.

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Никита Абрамов
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