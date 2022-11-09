Песков пообещал сообщить на днях о форме участия Путина в саммите G20
Кремль на днях сообщит, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20. Об этом в среду, 9 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об участии Путина в саммите «Большой двадцатки».
Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки».
Он подчеркнул, что Индонезия готовится к приему двух президентов и решает вопрос об их размещении в разных отелях во избежание дополнительной напряженности.
Позднее Песков подтвердил, что Россия намерена участвовать в саммите G20, однако формат еще не определен.