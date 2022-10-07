Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Багис заявил, что Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки» на Бали. Об этом сообщил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, пишет The National.

По словам посла, сейчас Индонезия, которая будет принимать предстоящий саммит в ноябре, готовится к приему двух президентов. В частности, решается вопрос об их размещении в разных отелях, так как придется избегать дополнительной напряженности на полях саммит.

Возможная встреча на саммите G20 станет первой очной встречей Путина и Зеленского с начала специальной военной операции 24 февраля. «Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта», — заявил Багис.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. Вашингтон призвал Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент. Тем не менее в Белом доме оставили за Зеленским право выбрать онлайн-формат присутствия на саммите.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки», если получит пост премьер-министра королевства и главы Консервативной партии.