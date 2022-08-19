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Белый дом призвал Зеленского посетить саммит G20 вместе с Путиным

Bloomberg: Белый дом призвал Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет Путин
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Совета по национальной безопасности при президенте США Джо Байдене.

При этом в Белом доме оставляют за Зеленским право выбрать онлайн-формат присутствия на саммите. Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20), если получит пост премьер-министра королевства и главы Консервативной партии.

При этом кандидат в премьер-министры и бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента России на G20, который состоится в ноябре в Индонезии. Он добавил, что страны G20, поддерживающие Украину, «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

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Николай Чигасов
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