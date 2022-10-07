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Песков подтвердил участие России в саммите G20

Песков заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат еще не определен
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), однако формат еще не определен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — объяснил представитель Кремля.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки».

Он подчеркнул, что Индонезия готовится к приему двух президентов и решает вопрос об их размещении в разных отелях во избежание дополнительной напряженности.

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Никита Абрамов
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