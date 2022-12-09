Путин оценил вероятность новых обменов заключенными с США

Президент Путин допустил вероятность новых обменов заключенными с США

Президент России Владимир Путин допустил вероятность новых обменов заключенными с США. Такую оценку глава государства дал в рамках пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, пишет РИА Новости.

По словам Путина, последние состоявшиеся обмены заключенными стали результатом переговоров и поиска компромиссов. «В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», — подчеркнул президент.

Говоря об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, Путин отметил, что ФСБ эту тему вела и достигла результатов. Он добавил, что контакты России с США по линии спецслужб продолжаются и никогда не прекращались.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен Бута на Грайнер не означает нормализацию отношений России и США. Он подчеркнул, что представители российских спецслужб общались с коллегами из США только по теме обмена заключенными.

Виктор Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В 2008 году россиянина арестовали в Таиланде по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен бизнесмена на американскую баскетболистку Грайнер состоялся 8 декабря в Абу-Даби.