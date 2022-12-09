Кремль ответил на вопрос о нормализации отношений с США после обмена Бута

Песков заявил, что обмен россиянина Бута на Грайнер не проецируется на отношения РФ и США

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер никак не проецируется на отношения России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной нормализации контактов между двумя странами, передает РИА Новости.

Он отметил, что представители российских спецслужб общались с коллегами из США только по теме обмена заключенными.

«Контакты продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируется на общую картину двусторонних отношений — на печальную картину двусторонних отношений», — пояснил Песков.

До этого пресс-секретарь президента назвал главным итогом обмена Бута на Грайнер возвращение россиянина на родину.

Кроме того, супруга освобожденного в США российского бизнесмена рассказала, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал.

Обмен россиянина на американскую баскетболистку Грайнер состоялся 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы, подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.