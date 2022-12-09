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10:35, 9 декабря 2022Россия

Супруга Бута рассказала о его состоянии после обмена

Супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж чувствует себя ужасно и сильно истощен

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Супруга освобожденного в США россиянина Виктора Бута Алла заявила, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. Об этом пишет ТАСС.

Она добавила, что у Бута сильное истощение. «Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», — подчеркнула она, уточнив, что Виктор Бут благодарен США за уважительное и благородное отношение при обмене.

По ее словам, семья россиянина рассчитывает, что американская сторона в ближайшее время передаст российскому посольству его документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы.

Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал. Процедура обмена россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.

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Сергей Истомин
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