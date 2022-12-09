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11:07, 9 декабря 2022Россия

Кремль назвал главный итог обмена Бута на Грайнер

Песков назвал главным итогом обмена Бута на Грайнер возвращение россиянина на родину

Фото: РИА Новости

Самый главный итог обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — то, что Бут, который 14 лет находился в незаконном плену, вернулся на родину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран.

Ранее жена освобожденного в США российского предпринимателя Виктора Бута Алла рассказала, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. По ее словам, семья Бута рассчитывает, что американская сторона в ближайшее время передаст России его документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы.

Бута осудили в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал. Процедура обмена россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.

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Сергей Истомин
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