Кремль назвал главный итог обмена Бута на Грайнер

Песков назвал главным итогом обмена Бута на Грайнер возвращение россиянина на родину

Самый главный итог обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — то, что Бут, который 14 лет находился в незаконном плену, вернулся на родину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран.

Ранее жена освобожденного в США российского предпринимателя Виктора Бута Алла рассказала, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. По ее словам, семья Бута рассчитывает, что американская сторона в ближайшее время передаст России его документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы.

Бута осудили в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал. Процедура обмена россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.