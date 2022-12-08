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16:49, 8 декабря 2022Россия

Москалькова подтвердила помилование Бута перед обменом

Омбудсмен Москалькова подтвердила, что россиянин Бут был помилован перед обменом
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россиянин Виктор Бут, отбывавший в США 25-летний тюремный срок по делу о торговле оружием, был помилован перед обменом на американку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотического вещества. Это подтвердила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, ее комментарий приводит «Интерфакс».

Омбудсмен также поблагодарила всех граждан, которые переживали и следили за судьбой Бута. «Чувство радости, я думаю, переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций», — отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что гражданка США до обмена также была помилована.

Накануне вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что Бут находится на борту самолета и скоро окажется в России.

8 декабря стало известно, что бизнесмен Виктор Бут вернется на родину после обмена на американку Бриттни Грайнер. Эти сведения привели в российском МИД. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что обмен Бута на Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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Анна Щербакова
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