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16:28, 8 декабря 2022Мир

МИД России сообщил о возвращении Бута на родину

МИД России сообщил, что осужденный в США россиянин Виктор Бут вернулся на родину
Виктор Бут. Архивное фото

Виктор Бут. Архивное фото. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Осужденный в США российский бизнесмен Виктор Бут, отбывавший срок по обвинению в торговле оружием, вернулся на родину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МИД России.

В ведомстве указали, что после обмена на осужденную в РФ за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер гражданина России Бута вернулся на родину.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что обмен Бута на Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, обоих заключенных перед обменом помиловали.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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Варвара Кошечкина
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