МИД России сообщил об успешном обмене Бута на Грайнер

МИД РФ: в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Бута на Грайнер

В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Москва в течение длительного времени вела переговорный процесс с Вашингтоном по освобождению Бута. Тем не менее Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена.

«В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А. Бута на Б. Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину», — заявили в МИД.

Ранее адвокат Бута Стив Зиссу назвал условие для возвращения своего клиента в Россию. Юрист заявил, что россиянин вернется домой только в том случае, если американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с Москвой.