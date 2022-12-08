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16:17, 8 декабря 2022Мир

МИД России сообщил об успешном обмене Бута на Грайнер

МИД РФ: в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Бута на Грайнер

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Москва в течение длительного времени вела переговорный процесс с Вашингтоном по освобождению Бута. Тем не менее Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена.

«В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А. Бута на Б. Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину», — заявили в МИД.

Ранее адвокат Бута Стив Зиссу назвал условие для возвращения своего клиента в Россию. Юрист заявил, что россиянин вернется домой только в том случае, если американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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