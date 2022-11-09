Адвокат Бута назвал условие его возвращения в Россию

Адвокат Зиссу: Виктор Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, вернется в Россию только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с Москвой. Такое мнение выразил американский адвокат россиянина Стив Зиссу в беседе с РИА Новости.

«Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно», — заявил Зиссу.

Он отметил, что Бут — «российский патриот, гражданин России, который с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками».

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.