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23:49, 9 ноября 2022Мир

Адвокат Бута назвал условие его возвращения в Россию

Адвокат Зиссу: Виктор Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно

Фото: U.S. Department of Justice / Reuters

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, вернется в Россию только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с Москвой. Такое мнение выразил американский адвокат россиянина Стив Зиссу в беседе с РИА Новости.

«Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно», — заявил Зиссу.

Он отметил, что Бут — «российский патриот, гражданин России, который с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками».

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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Марина Совина
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