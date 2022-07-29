Жена Бута назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией

Жена Виктора Бута заявила, что предложенный обмен «выглядит явно в пользу США»

Жена находящегося в американской тюрьме российского бизнесмена Виктора Бута Алла в беседе с Telegram-каналом «Абзац» отреагировала на предложение властей США обменять россиянина на баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана, заявив, что речь идет о «не совсем адекватном и весомом обмене».

«Возникает вопрос: почему РФ должна согласиться на предложенный вариант обмена моего мужа сразу на двух заслуженно оказавшихся в тюрьме американских граждан, которые совершенно оправданно были задержаны в РФ?» — задалась вопросом Алла Бут, обратив внимание на тот факт, что Виктор провел в заключении больше 14 лет, Уилан — около 3,5 года, а Грайнер — лишь полгода.

По мнению россиянки, предложенный обмен «выглядит явно в пользу США». Она опасается, что инициатива может быть политической спекуляцией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену российского бизнесмена на заключенных американцев Грайнер и Уилана.

В пятницу, 28 июля, администрация США предложила обменять Бута на американцев Уилана и Грайнер. Идею поддержал президент Джо Байден.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона. В апреле 2012 года суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.