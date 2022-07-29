Белый дом обвинил Россию в несерьезности в вопросе обмена заключенными

CNN: Белый дом обвинил Россию в несерьезности в вопросе обмена Грайнер и Уилана на Бута

Москва несерьезно относится к предложению США по обмену российского бизнесмена Виктора Бута на заключенных американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По словам Кирби, Москва не стала осмысленно реагировать на предложение Вашингтона. «Я полагаю, что Россия демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», — обвинил он Москву. Политик уточнил, что договоренности по этому вопросу пока нет.

В пятницу, 28 июля, администрация США предложила обменять Бута на американцев Уилана и Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012 года суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.