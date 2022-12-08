Бута и Грайнер помиловали перед обменом

Россиянина Бута и американку Грайнер помиловали перед обменом в Абу-Даби

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута помиловали перед тем, как Москва и Вашингтон произвели обмен заключенными в Абу-Дуби. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, пишет ТАСС.

«По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран», — рассказал правозащитник.

Ранее стало известно, что Грайнер обменяли на Бута. Американку признали в России виновной в контрабанде наркотиков и приговорили к 9 годам колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей. Россиянина в США приговорили к 25 годам тюрьмы за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Он не признал свою вину.