Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута

CNN: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, на данный момент Грайнер находится под стражей у официальных лиц американской стороны. Отмечается, что осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии. CNN пишет, что семьи Грайнер и Уилана проинформировали о прошедшем обмене.