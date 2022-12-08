Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 8 декабря 2022Мир

Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута

CNN: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, на данный момент Грайнер находится под стражей у официальных лиц американской стороны. Отмечается, что осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии. CNN пишет, что семьи Грайнер и Уилана проинформировали о прошедшем обмене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
Журналисты New York Times впервые за 40 лет начали забастовку
Гражданина Украины осудили на три года за покупку GPS-трекера в Москве
МИД России сообщил об успешном обмене Бута на Грайнер
США анонсировали обращение Байдена после освобождения баскетболистки Грайнер
Россиянин заказал похищение родственников и получил за это пять лет колонии
Кремль анонсировал ряд важных решений Путина на саммите ЕАЭС
Неизвестные похитили 60 контейнеров бычьей спермы и озадачили полицию
Ответственного за призыв в России полковника обвинили в коррупции
Руководству госкомпаний России пригрозили урезать премии за плохие показатели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.