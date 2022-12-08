Местонахождение Бута уточнили

Россиянин Виктор Бут находится на борту самолета и скоро прибудет в Россию

На данный момент россиянин Виктор Бут находится на борту самолета, который скоро прибудет в Россию после успешной процедуры обмена с американскими представителями в аэропорту Абу-Даби. О его местонахождении сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает ТАСС.

«По моим данным, Бута обменяли на [баскетболистку Бриттни] Грайнер, и сейчас он находится в самолете, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории», — уточнил Мельников. Позднее стало известно, что его самолет прибудет в аэропорт Внуково-2.

В июле 2022 года Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных арабских эмиратов — Абу-Даби. Перед обменом обоих заключенных помиловали.