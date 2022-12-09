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16:38, 9 декабря 2022Россия

Путин высказался об обмене Грайнер на Бута

Путин заявил, что ФСБ вела тему обмена американки Грайнер на Бута и достигла результатов
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ вела тему обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на бизнесмена Виктора Бута и достигла результатов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его высказывание приводит РИА Новости.

Он отметил, что контакты с США еще продолжаются. «Они по линии спецслужб никогда не прекращались», — разъяснил Путин.

Президент допустил, что другие обмены по заключенным возможны. Россия не отказывается от продолжения этой работы в будущем, подчеркнул Путин.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен россиянина Бута на Грайнер не проецируется на отношения РФ и США.

Ранее супруга освобожденного в США российского бизнесмена рассказала, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня.

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Анна Щербакова
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