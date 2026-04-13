Бывший СССР
08:19, 13 апреля 2026Бывший СССР

Командование ВСУ перебросило стратегические резервы под Сумы из-за массовых потерь

ТАСС: ВСУ на фоне массовых потерь под Сумами перебросило стратегические резервы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне массовых потерь личного состава под Сумами перебросило стратегические резервы 2-го и 209-го отдельных противотанковых батальонов. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«Противник завершил переброску в Сумской район резервов командования сухопутных войск — военнослужащих 92-го и 209-го отдельных противотанковых батальонов. Подразделения находились в стратегическом резерве ВСУ», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что украинские военные на этом участке фронта не справились не только с контрнаступлением, но и с обороной против российских военных.

Ранее в ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

