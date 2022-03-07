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Минобороны России высказало опасения ростом опасных заболеваний на Украине

Минобороны России заявило о сети биолабораторий на Украине, выполняющих заказы МО США

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На Украине создана сеть из 30 биологических лабораторий, которые выполняют заказы управления Минобороны США. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По данным российского Минобороны, последствием деятельности биолабораторий и реформы здравоохранения стал неуправляемый рост особо опасных инфекционных заболеваний. Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кириллов указал на то, что Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

По словам Кириллова, биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллеза. Он заявил, что деятельность биолабораторий сворачивалась в спешке из-за опасений их кураторов из Пентагона, что российские эксперты подтвердят нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

С 24 февраля идет выполнение поставленной Минздравом Украины задачи по полному уничтожению биоагентов в лабораториях, отметил представитель военного ведомства.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Любовь Ширижик
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