Минобороны России высказало опасения ростом опасных заболеваний на Украине

На Украине создана сеть из 30 биологических лабораторий, которые выполняют заказы управления Минобороны США. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По данным российского Минобороны, последствием деятельности биолабораторий и реформы здравоохранения стал неуправляемый рост особо опасных инфекционных заболеваний. Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кириллов указал на то, что Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

По словам Кириллова, биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллеза. Он заявил, что деятельность биолабораторий сворачивалась в спешке из-за опасений их кураторов из Пентагона, что российские эксперты подтвердят нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

С 24 февраля идет выполнение поставленной Минздравом Украины задачи по полному уничтожению биоагентов в лабораториях, отметил представитель военного ведомства.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.