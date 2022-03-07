В Минобороны подтвердили работу украинских лабораторий с возбудителями чумы

Функционирующие на территории Украины биолаборатории работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний. Об этом рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, анализ актов уничтожения демонстрирует, что размещенные во Львове лаборатории работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

Представитель ведомства указал, что во Львове уничтожили больше 320 емкостей, в которых были обнаружены возбудители лептоспироза, туляремии, бруцеллеза и чумы. «Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ», — добавил собеседник агентства.

Кириллов отметил, что последствием деятельности биолабораторий и реформы здравоохранения стал неуправляемый рост особо опасных инфекционных заболеваний.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.