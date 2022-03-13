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Кадыров пригрозил «постучать в двери» Арестовичу

Глава Чечни Кадыров пригрозил советнику офиса Зеленского Арестовичу «постучать в двери»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «постучать в двери» советнику главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу. Об этом он написал в Telegram.

В сообщении процитированы слова Арестовича о том, что если Кадыров находится под Киевом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) его уничтожат. «Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — написал глава Чечни в ответ.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченских военных находятся недалеко от Киева. Телеканал RT сообщает, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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