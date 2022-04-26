Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин присвоил звание Героя России соратнику Кадырова

Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову за участие в спецоперации
Адам Делимханов

Адам Делимханов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — говорится в тексте указа.

В марте глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о прибытии его соратника Адама Делимханова в зону проведения российской спецоперации на Украине. По его словам, депутат Госдумы не стал «отсиживаться в стороне» и сейчас находится в районе спецоперации. Кадыров также отметил, что Делимханов решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.

Глава государства 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России. Таким образом Путин отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду
Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Трамп рассказал об угрозах Путину
Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви
Польша предложила брать деньги за использование российского газа в Европе
Стилистка перечислила самые неуместные вещи для первого свидания
Британия сочла нанесение ударов по российским объектам законным правом Украины
Треть дешевого сливочного масла в России оказалась фальсификатом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.