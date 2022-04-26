Путин присвоил звание Героя России соратнику Кадырова

Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову за участие в спецоперации

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — говорится в тексте указа.

В марте глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о прибытии его соратника Адама Делимханова в зону проведения российской спецоперации на Украине. По его словам, депутат Госдумы не стал «отсиживаться в стороне» и сейчас находится в районе спецоперации. Кадыров также отметил, что Делимханов решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.

Глава государства 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России. Таким образом Путин отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.