В Госдуме назвали «провокацией темных сил» слухи о введении военного положения

Депутат Красов назвал «провокацией темных сил» слухи о введении военного положения в РФ

Информация о введении в России военного положения из-за спецоперации на Украине является ложной. Об этом заявил, назвав подобные слухи «провокацией темных сил», первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, его цитирует РИА Новости.

«Мне кажется, это полнейшая чушь, какая-то провокация темных сил, которые используют любые возможности, чтобы очернить РФ, посеять рознь», — сказал политик.

По его словам, сценарии подобных провокаций «пишутся за океаном» с целью демонизировать Россию. Краснов подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России проводят специальную операцию в соответствии с планом, сейчас российские военные начали ее второй этап.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России 9 мая. Он назвал эти слухи неправдой и чушью, подчеркнув, что не стоит прислушиваться к подобному роду сообщениям. Официальный представитель Кремля тогда добавил, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет. В Госдуме также не увидели оснований для всеобщей мобилизации.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 4 мая Песков заявил, что при попытке урегулирования конфликта на Украине Киев ежедневно меняет свою позицию на переговорном треке с Москвой.