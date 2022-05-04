Кремль обвинил Украину в ежедневном изменении позиции по переговорам

Пресс-секретарь Песков обвинил Украину в ежедневном изменении позиции по переговорам

Украина ежедневно меняет свою позицию на переговорном треке с Россией. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российские власти фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса.

По словам Пескова, на российско-украинских переговорах по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику. «И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях», — подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем российские власти к такой непоследовательной позиции украинской стороны относятся негативно, отметил пресс-секретарь президента. «Это не вселяет уверенность в то, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться», — заключил Песков.

Ранее министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обвинил Украину в саботаже переговоров. По словам главы ведомства, ему безразличны слова президента Украины Владимира Зеленского, так как у него «семь пятниц на неделе».