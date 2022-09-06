Кремль озвучил планы Путина на ВЭФ

Песков заявил, что Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России на текущем этапе

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) даст оценку развитию экономики России на текущем этапе. Такие планы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Акцент будет сделан на развитии Дальнего Востока, отметил пресс-секретарь главы государства. «Для нашей страны это архиважный регион», — подчеркнул он.

По словам Пескова, существующие программы развития и меры поддержки экономики на Дальнем Востоке работают очень эффективно, и, несмотря на все сложности, в регионе из года в год можно наблюдать положительную динамику.

ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

5 сентября стало известно, что приехавший на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов сдал на тест на коронавирус и получил положительный результат.