Кремль переадресовал вопросы о ходе СВО и возможности мобилизации в Минобороны

Песков переадресовал в Минобороны России вопросы о ходе СВО и возможности мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопросы о том, хватает ли в настоящее время у России военных для ведения спецоперации (СВО) и нет ли планов всеобщей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Таким же образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины, в которых представители Киева обвинили Москву.

Кроме того, оценки текущего состояния ситуации дает или Минобороны России, или сам главнокомандующий, заключил Песков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают намеренно наносить удары по энергетической инфраструктуре. По данным военного ведомства, с 1 сентября Энергодар и территория ЗАЭС 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

