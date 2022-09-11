В Минобороны заявили о намеренных обстрелах ВСУ линий электропередач

Минобороны России: ВСУ намерено обстреливают объекты энергетической инфраструктуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры на освобожденных российскими военными территориях. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ 26 раз, в том числе по территории атомной станции.

«При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества», — подчеркнул Конашенков.

На территории Донецкой народной республики (ДНР) украинская артиллерия неоднократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения, чтобы обесточить населенные пункты, промышленные предприятия и социально-значимые объекты. В частности, 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.

«10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов», — сообщил представитель Минобороны.

Ранее об увеличившихся обстрелах ВСУ по критической инфраструктуре ДНР заявил глава региона Денис Пушилин. Это привело к тому, что, в частности, перестала работать шахта Засядько, большие трудности наблюдаются в работе шахты Скочинского.

