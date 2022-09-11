Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ДНР обвинил ВСУ в провоцировании энергетического коллапса

Глава ДНР Пушилин: увеличилось число обстрелов ВСУ по критической инфраструктуре региона

Фото: РИА Новости

В последние недели увеличилось количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по критической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР), что может спровоцировать энергетический коллапс. С таким обвинением выступил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

«Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой», — отметил он.

Несмотря на обстрелы подача света чаще всего возобновляется в этот же день, однако есть районы, где обходиться без света жителям приходится достаточно продолжительное время. Ремонтные бригады попадают под обстрелы и подрываются на минах: так, за последние две недели пострадали пять человек, отметил глава ДНР. Кроме того, перестала работать шахта Засядько, большие трудности наблюдаются в работе шахты Скочинского.

«Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться», — подчеркнул Пушилин.

Ранее Пушилин рассказал, что силы ДНР уничтожили в населенном пункте Доброполье командный пункт ВСУ, а также разбили технику противника на углегорском направлении. В частности, была уничтожена польская 155-миллиметровая самоходная установка AHS Krab.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о готовности объяснить Минобороны «офигенную» ситуацию на Украине
Внук Пугачевой Никита Пресняков признался в любви к спиртному
Глава ДНР обвинил ВСУ в провоцировании энергетического коллапса
Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа
Россияне стали меньше пить
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Стало известно о сорванной экипажем Ми-35 попытке ВСУ переправиться через реку
Очевидцы рассказали о попавшем в людей фейерверке в Туве
Авиакомпания Air Moldova оспорит в суде запрет на полеты в Россию
В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.