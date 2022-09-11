Пушилин заявил об уничтожении командного пункта ВСУ в Доброполье

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении командного пункта ВСУ в Доброполье

Силы Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили в населенном пункте Доброполье командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также разбили технику противника на углегорском направлении. Об этом заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«На углегорском направлении разбили натовскую технику противника, в том числе польскую 155-миллиметровую самоходную установку AHS Krab», — сказал он.

В том же интервью Пушилин заявил, что ВСУ бросают неподготовленных бойцов на передовую, в результате чего несет большие потери.

