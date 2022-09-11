Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин заявил о неподготовленных бойцах ВСУ на передовой

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ бросают неподготовленных бойцов на передовую
СюжетМинобороны:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на передовую неподготовленных бойцов, в результате чего несет потери. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же не обученных», — рассказал он.

Ранее Минобороны Украины заявило, что в соцсетях распространяется много фейков о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль тот или иной населенный пункт.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Короля Карла III официально провозгласили главой Канады
Пушилин заявил об уничтожении командного пункта ВСУ в Доброполье
Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении
Массовое ДТП произошло на МКАД
Во Франции захотели сократить время подсветки Эйфелевой башни
Интим-блогер назвала отличительную черту московских мужчин
Пушилин заявил о неподготовленных бойцах ВСУ на передовой
Пушилин оценил обстановку на линии фронта в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении сил ДНР
В ДНР опровергли сообщение о захвате Донецкого аэропорта украинскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.