Пушилин заявил о неподготовленных бойцах ВСУ на передовой

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ бросают неподготовленных бойцов на передовую

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на передовую неподготовленных бойцов, в результате чего несет потери. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же не обученных», — рассказал он.

Ранее Минобороны Украины заявило, что в соцсетях распространяется много фейков о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль тот или иной населенный пункт.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.