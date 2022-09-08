Стало известно о начале наступления ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области

Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах российские военкоры, работающие в Харьковской области.

Наступление началось с удара по Балаклее

По данным корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, наступающие силы ВСУ попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр. Продолжаются бои за населенный пункт Шевченково. По словам Коца, на отдельных участках подразделения ВСУ смогли продвинуться на 20 километров.

Точных данных о том, кто в настоящий момент контролирует Балаклею, нет. По информации военного аналитика Бориса Рожина, бои в городе и его окрестностях до сих пор продолжаются.

Вероятной целью наступления является город Изюм

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщает, что наступающие части ВСУ стремятся оказать давление на город Изюм, находящийся на юге Харьковской области неподалеку от административной границы Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, обстановка в районе Изюме «напряженная, но контролируемая».

Еще одной целью наступления может стать Купянск, расположенный на дороге, ведущей от Изюма в сторону России и Луганской народной республики (ЛНР). Глава администрации Купянска уже заявил о частичной эвакуации мирного населения города. Об участившихся обстрелах Купянска также сообщает корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Официально стороны не комментируют происходящее

Ни российская, ни украинская сторона не делала официальных заявлений о ходе наступления. При этом Генштаб ВСУ сообщил, что наступающие части «освободили более 20 населенных пунктов» в Харьковской области. Кроме того, по данным украинского командования, ВСУ «вклинились в оборону» российских сил «на глубину до 50 километров». Президент страны Владимир Зеленский заявил, что говорить о названиях занятых ВСУ населенных пунктов пока рано, однако выразил благодарность военнослужащим 25-й десантной бригады, 92-й отдельной механизированной бригады и 80-й десантно-штурмовой бригады.

Российское Минобороны в своей последней сводке также не касалось ситуации на Харьковском направлении, лишь заявив об уничтожении украинских складов и боеприпасов в районе Балаклеи. В Харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что обстановка в регионе «сложная, но контролируемая».

