Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о начале наступления ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах российские военкоры, работающие в Харьковской области.

Наступление началось с удара по Балаклее

По данным корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, наступающие силы ВСУ попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр. Продолжаются бои за населенный пункт Шевченково. По словам Коца, на отдельных участках подразделения ВСУ смогли продвинуться на 20 километров.

Материалы по теме:
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Точных данных о том, кто в настоящий момент контролирует Балаклею, нет. По информации военного аналитика Бориса Рожина, бои в городе и его окрестностях до сих пор продолжаются.

Вероятной целью наступления является город Изюм

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщает, что наступающие части ВСУ стремятся оказать давление на город Изюм, находящийся на юге Харьковской области неподалеку от административной границы Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, обстановка в районе Изюме «напряженная, но контролируемая».

Материалы по теме:
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022
Война вслепую. В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Война вслепую.В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
16 июня 2022

Еще одной целью наступления может стать Купянск, расположенный на дороге, ведущей от Изюма в сторону России и Луганской народной республики (ЛНР). Глава администрации Купянска уже заявил о частичной эвакуации мирного населения города. Об участившихся обстрелах Купянска также сообщает корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Официально стороны не комментируют происходящее

Ни российская, ни украинская сторона не делала официальных заявлений о ходе наступления. При этом Генштаб ВСУ сообщил, что наступающие части «освободили более 20 населенных пунктов» в Харьковской области. Кроме того, по данным украинского командования, ВСУ «вклинились в оборону» российских сил «на глубину до 50 километров». Президент страны Владимир Зеленский заявил, что говорить о названиях занятых ВСУ населенных пунктов пока рано, однако выразил благодарность военнослужащим 25-й десантной бригады, 92-й отдельной механизированной бригады и 80-й десантно-штурмовой бригады.

Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022

Российское Минобороны в своей последней сводке также не касалось ситуации на Харьковском направлении, лишь заявив об уничтожении украинских складов и боеприпасов в районе Балаклеи. В Харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что обстановка в регионе «сложная, но контролируемая».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.