Российские войска уничтожили пять складов ВСУ с ракетами на Украине и в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении пяти складов ВСУ с ракетами на Украине и в ДНР

Российские войска уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 8 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атакованные склады располагались в Запорожской и Харьковской областях Украины, а также на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» в Николаевской области и украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей в Днепропетровской области, добавил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 5387 единиц военной автомобильной спецтехники, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4863 бронемашины, 374 ЗРК, 1910 беспилотников, 293 самолета и 152 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры нанесения ударов вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ. На записи видно, как российский пилот заряжает ракеты в пусковую установку, готовит воздушное судно к вылету, а после получения координат цели на малой высоте совершает несколько пусков по объектам противника.